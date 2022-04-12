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議員拚初選未見身影？蔣萬安：都有幫忙完全配合

2022/4/12 13:40
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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨台北市議員初選開跑，各擬參選人找藍營大咖站台，卻未見備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安身影。蔣萬安今天表示，其實他都有幫忙，且完全配合需求。年底選戰是團體戰，國民黨絕對是大家發揮團體戰力。

台北市長熱門人選的蔣萬安，今天前往台北市萬華區出席「加蚋文化節」保儀大夫祈福遶境前祈福儀式。

台北市副市長黃珊珊最近勤跑萬華，蔣萬安上午出席這場活動，被解讀有較勁意味。對此，他表示，他在萬華地區很早就開始提供在地服務，包含免費法律諮詢，疫情期間也試辦心理諮詢，就是希望能夠提供在地民眾最好的幫助，跟民眾更多接觸，也了解在地的心聲。

黨內議員初選已開始，不少議員擬參選人找中廣董事長趙少康、前黨主席江啟臣等黨內大咖站台，媒體詢問，是否有議員擬參選人拜託蔣萬安幫忙拉票。蔣萬安表示，其實都有，包含錄製語音拜票等等。他表示，參選人都會有一些在地的考量，他都完全配合。

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至於提名後是否會合體宣傳？蔣萬安指出，都會有規劃，過去選舉時黨部也都會有安排。他強調，年底的選舉是一個團體戰，國民黨絕對是大家發揮團體戰力。過去他跟在地議員也都有非常好的合作，在各區提供在地的法律諮詢、心理諮詢服務等，都會持續做。

外傳黃珊珊6月底將請辭參選，蔣萬安表示，其實現在民眾最關心的還是疫情，當然參選是每個人的權利，但現在民眾希望政府趕快拿出因應的對策。（編輯：黃國倫）1110412

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