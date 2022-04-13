邱顯智訴求與民進黨整合 推宋國鼎選苗栗縣長

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（中央社記者王揚宇台北13日電）對於年底苗栗縣長選戰，時代力量立委邱顯智今天受訪指出，民進黨在苗栗也沒有贏過，看要不要整合，讓時代力量苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長。

邱顯智與宋國鼎今天接受媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到苗栗縣長選舉，是否考慮與其他政黨合作時，邱顯智作上述表示。

宋國鼎則說，確實有人勸進與討論參選苗栗縣長事宜，雖然時力目前在台灣看起來有萎縮的狀況，但新竹、苗栗一直是時力積極扎根的地方，且苗栗過去給大家的印象，都被認為是泛藍的鐵板一塊，因此必須要有人站出來，願意為苗栗積極耕耘。

宋國鼎指出，苗栗是時力必須也應該要積極耕耘的地方，目前已積極爭取黨內機制，雖然可能沒有其他人選，但黨內的程序還是要走完。時力過去有很多紛紛擾擾，例如放話文化、黨內程序瑕疵等，因此黨內程序要完成，他也會努力爭取。

對於是否參選新竹市長，邱顯智說，以客觀角度來看，要等到局勢比較明朗，他才會做綜合性判斷。

黃光芹追問，倘若要選新竹市長，是否會辭去立委。邱顯智指出，會辭，但利害上的考量不是他所側重的，而是人民期待他扮演何種角色，以及新竹市民需要什麼樣的市府團隊，而且時力在新竹市有3位議員，經過這麼多年，相信外界能感受到時力對新竹的誠意。

至於何時才會宣布參選新竹市長，邱顯智說，要等局勢明朗，因主要考量到各黨在新竹市長的人選都還有變數，而且時力有整體考量，要待中央提名小組評估。

如果邱顯智辭去立委的話，根據時力不分區立委的排序，將由前立委黃國昌遞補空缺。邱顯智說，這必須考量他要不要參選，而不是黃國昌要不要接，但如果他去選舉，黃國昌依照不分區排序，確實會遞補，這一切都會尊重黃國昌的意願。（編輯：林興盟）1110413