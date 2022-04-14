國民黨拒交228檔案敗訴 促轉會：司法認可移歸國有

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（中央社記者溫貴香台北14日電）台北高等行政法院今天宣判，促轉會108年審定有關228事件的33筆政治檔案，要求國民黨將檔案移歸國有案，經國民黨訴請撤銷後，判決駁回。促轉會表示，判決結果足見司法對政黨持有政治檔案應審定並移歸為國家檔案的肯定。

促進轉型正義委員會今天表示，這起案件是繼3月24日「總裁批簽」80筆審定處分訴訟後，第二件宣判的政黨政治檔案審定處分訴訟，判決結果足見司法對政黨持有政治檔案應審定並移歸為國家檔案的肯定。

促轉會指出，今天宣判案件的33筆檔案，為促轉會自國民黨107年10月間主動通報的4萬3095筆檔案中，經多般檢視、擇選，參酌專家學者意見後，在108年5月3日完成第一階段審定的政治檔案，並依法要求國民黨將檔案原件移歸國有。國民黨接獲處分後，先後向促轉會申請復查及向台北高等行政法院聲請停止執行，經法院與促轉會駁回，國民黨不服，遂提起撤銷訴訟。

促轉會表示，這起案件審定的33筆政治檔案，內容涉及228事件發生當時，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策及特定人士於事件期間的活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制的建立及施行，包括1945年8月15日以後，政府機關（構）頒定的法律命令，政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄；符合促進轉型正義條例第3條第2款對政治檔案的定義，所以，經促轉會委員會議決議審定為政治檔案。

促轉會在過去審定過程中也發現，外界普遍關心的文化工作會、海外工作會、社會工作會等檔案，皆未見於國民黨所通報的範圍。

促轉會呼籲，國民黨善盡通報檔案的協力義務，使檔案得以完成審定及移歸，助歷史真相早日撥雲見日。（編輯：林興盟）1110414