內政部：登山迷途勿驚慌 牢記STOP口訣、打112求援

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（中央社記者陳俊華台北14日電）近年山林活動盛行，山區意外事故隨之增加。內政部今天說，民眾若不幸發生迷途狀況時切勿驚慌，牢記「STOP」口訣、善用離線地圖APP，到通訊位點撥打緊急救難號碼112，等待救援。

內政部透過新聞稿表示，「迷途」一直是山區事故主因的前3名，為避免入山後迷途，請勿輕易偏離主路線，並牢記「STOP」口訣：S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨，避免下切溪谷；以及P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。

內政部說，為提升山區通訊品質，各國家公園管理處已與電信業者合作，進行步道手機訊號品質檢測及共構基地台的建設，目前已完成386面可通話地點標示，民眾出發前可先了解行走路線的通訊點位資訊。

內政部表示，當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。如果是縱走等多天數與高難度的路線時，建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保安全。

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內政部說，建議民眾可善用手機離線地圖APP，除透過共享軌跡路線來避免迷途外，在手機訊號不穩處，仍可定位掌握行蹤，有助救援工作的進行。

內政部指出，為方便民眾親近山林與大自然，「台灣登山申請一站式服務網」整合及簡化各路線入山申請程序，同時提供各高山型國家公園步道分級、建議行程、天數、注意事項及登山安全影片等資訊，民眾入園申請核准後，系統就會以電子郵件通知，相當便利。（編輯：蘇志宗）1110414