軍冤回復權利受阻 綠委促國防部積極解決

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民進黨立委何志偉（右）15日陪同軍冤受害者陳情家屬（左）舉行記者會，會中指出，經調查威權時期遭不法槍決的軍人共56人，促轉會雖撤銷不法判決，但家屬請求回復權利時卻受阻，要求國防部積極解決。中央社記者郭日曉攝 111年4月15日

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（中央社記者郭建伸台北15日電）民進黨立委何志偉今天指出，經調查威權時期遭不法槍決的軍人共56人，促轉會雖撤銷不法判決，但家屬請求回復權利時卻受阻，要求國防部積極解決。國防部官員表示，權利回復涉身分專屬權，會帶回意見研議。

政府近年推動轉型正義，促進轉型正義委員會陸續撤銷許多有罪判決。不過何志偉今天陪同軍冤受害者陳情家屬舉行記者會，表示陳情人父親曾在軍情局服務，被派往中國執行海威計畫時遭中國俘虜，國防部核定為作戰失蹤。

何志偉指出，陳情人父親遭俘虜近10年後雖被釋放回台灣，卻被認定是意圖以非法方式顛覆政府判處死刑，並遭褫奪公權；目前統計威權時期因國家不法行為遭槍決者計有755人，其中56名為軍人。

陳情人表示，父親遭俘虜回到台灣後就被軍情局收押禁見，直到死亡家屬都被蒙在鼓裡；歷經48年，促轉會於民國108年5撤銷司法不公判決，她父親終於重回清白，但向國防部申請平反時，軍情局卻稱只有當事人可以申請。

陳情人淚訴，表示父親48年前就遭槍決，該如何叫父親從土裡爬出來申請，還是國防部不認同促轉會撤銷司法判決，呼籲國防部不要在家屬傷口灑鹽。

國防部法律司副處長邱新緯指出，促轉會撤銷有罪判決，軍方也會一併撤銷塗銷其有罪的前科；至於權利回復因涉及身分專屬權，現行法制上有窒礙難行之處。

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邱新緯表示，威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例目前已在立院待審議，未來審議時若有共識，將回復名譽及權利列為補償、賠償範圍，修法後國防部將全力配合辦理；有關是否只能由當事人申請回復軍階，則會將意見帶回研究。

何志偉表示，他將協助遭不法槍決的軍人家屬舉辦告別式，呼籲國防部應平反威權時期軍冤，並積極解決權利回復問題。（編輯：蘇志宗）1110415