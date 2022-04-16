分享評論被指暗批陳時中 林佳龍：明顯曲解

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（中央社記者溫貴香台北16日電）無任所大使林佳龍日前在社群分享媒體評論「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」，引發外界解讀此舉是暗批衛福部長陳時中，他今天回應，這是明顯誤解甚至是曲解，要團結支持指揮中心，「防疫優先、團結為重」。

林佳龍下午出席海內外台灣國是會議，專題演講「推動二次民主改革與加速國家正常化」，針對日前在私人群組分享聯合報社論「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」，引發爭論，他會前受訪做了以上表示。

林佳龍表示，那是一個內部分享輿情的群組，各方的意見都會貼上去，才能交換訊息，非常中性；不管是正面或負面的輿情，都會分享討論。

對於有媒體解讀此舉是暗批陳時中，林佳龍說，這是明顯誤解甚至是曲解。內部分享資訊的群組，只有10幾個人，防疫當前，不希望看到有人刻意扭曲這些資訊，一定要團結支持指揮中心，「防疫優先、團結為重」。

記者追問黨內是否非正式徵詢過參選台北市長意願，林佳龍表示，目前都還沒有聊到。

被詢及曾表態要選就選台北，現在是否仍是這個想法，林佳龍表示，疫情趨於嚴重，人民關心防疫，應以防疫優先，所有的可能性當然都會評估，但選舉的事情先不討論。

他表示，防疫團隊就像一支球隊，有時候在球場難免會遇到逆流，這個時候大家要穩定下來，團結做好所有防疫工作。

至於被問到陳時中是否應先做好防疫，等疫情趨緩後再作打算，林佳龍表示，應由陳時中本人回答，他不宜代答。（編輯：黃瑞弘）1110416