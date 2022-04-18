開放幼童打疫苗 蘇貞昌：尊重家長意願

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）本土疫情延燒，政府開放兒童施打疫苗，引發家長擔憂，行政院長蘇貞昌今天表示，會有一套嚴謹程序進行，希望大家都能配合辦理，同時一定會尊重家長的意願。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土單日新增確診飆破千例，16日更出現首例幼兒重症，衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天。

政府開放兒童施打疫苗，引發家長討論，除了擔憂莫德納施打會不會有副作用，也質疑為什麼不是接種BNT；蘇貞昌今天上午出席2022地方創生論壇暨成果展，會前受訪時也被問及兒童開放疫苗的問題。

蘇貞昌表示，政府對於保護全體國人，尤其是幼童都同樣非常重視，相關疫苗將依專家會議及作業施行、進行，都會有一套嚴謹的程序，希望大家都能夠配合辦理，同時也一定會尊重家長的意願。

蘇貞昌接著說，台灣還是全世界最能正常生活的國家，現在中國還在封城，香港甚至限制餐廳用餐人數，限制、關閉健身房、電影院，台灣則能一直正常生活、正常上課，這是全體國人共同努力的成果，希望大家一起好好維護。

至於後續防疫作為如何進行，蘇貞昌表示，會視疫情狀況，希望大家都能配合，而到國外旅遊也得看國外疫情的情形，基於保護國人或旅客的安全，都有相關因應作法，隨時滾動檢討。

媒體關注紓困方案延長，是否還有研議振興方案；蘇貞昌表示，國外疫情仍然嚴峻，國內因為開放，案例也有增加；政府基於疫情變化，認為還有延長紓困的必要，相關待執行的預算還有約新台幣1300億元，有些沒有執行的部分，和台灣疫情控制相對穩定也有關係。

對於外界關注是否還會有紓困振興方案，蘇貞昌回答，會視疫情發展而定。

有媒體詢問民進黨團本週排審會計法修正草案，被在野黨質疑是替前總統陳水扁解套，蘇貞昌僅簡短回應，對於立法院審查法案或做決議，都予以尊重。（編輯：張均懋）1110418