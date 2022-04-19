6至11歲打莫德納 國民黨：政府應提供家長選擇權

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（中央社記者王承中台北19日電）衛福部食藥署核准莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，國民黨副秘書長王育敏今天表示，世界施打兒童疫苗的主流是BNT疫苗，要求蔡政府必須採購足量的BNT疫苗，至少提供兩種疫苗給家長選擇。

衛福部食藥署通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天。

國民黨副秘書長、文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、江怡臻、發言人柳采葳今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑蔡政府對於兒童疫苗未能超前部署，讓兒童及家長無從選擇，只能施打副作用大的莫德納疫苗，要求疫情指揮中心應儘速採購足量的BNT疫苗。

王育敏表示，疫情擴大，家長希望孩子可優先施打BNT疫苗，但蔡政府卻告訴家長只有莫德納疫苗，讓很多家長跳腳。其他國家如日本、韓國、美國及歐盟都是讓孩子施打BNT疫苗，英國、加拿大、澳洲除BNT外，雖有開放施打莫德納，但不普遍。

王育敏指出，可見現在世界施打兒童疫苗的主流就是BNT疫苗，國民黨嚴格要求蔡政府，必須要幫家長想辦法，必須至少要提供兩種疫苗給家長選擇，如同成人可以選擇哪一種疫苗。為什麼成人有選擇權，孩子就必須要被當成白老鼠，非常不公平。

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江怡臻表示，政府在上月才銷毀一批過期的BNT疫苗，她認為在看到各國出現omicron疫情時，政府就應超前部署，讓兒童可以先打BNT疫苗，而不是現在家長希望讓孩子打BNT疫苗，卻沒有BNT疫苗。天下父母心，希望政府也能做好人民的父母官。

王鴻薇指出，現在12歲以下防疫是重中之重，但政府公布6至11歲施打疫苗種類只有莫德納，許多家長質疑為何開放12至18歲青少年打BNT疫苗，而更幼小的弟妹卻要打效力與副作用更強的莫德納疫苗。尤其美國去年11月就已經讓兒童可以施打BNT疫苗，至今快半年了，為何台灣連一個影子都沒有。（編輯：黃國倫）1110419