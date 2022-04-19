麥卡錫籲強化台軍力 外交部：與美合作護台海和平

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（中央社記者黃雅詩台北19日電） 美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫日前發言敦促美國政府加速對台軍售交貨時程，外交部今天對此表達感謝，台灣將堅定捍衛民主自由與人民安全，也會不斷提升自身防衛能力，持續與美國等國合作維護台海與印太和平穩定。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，感謝麥卡錫（Kevin McCarthy）公開發言，力挺美國應盡速採取行動強化台灣軍力，以提升防衛能力。

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歐江安表示，面對威權主義擴張對國際和平穩定帶來的威脅日增，中華民國台灣政府始終堅定捍衛台灣的自由民主與人民安全，並不斷提升自我防衛能力。政府會堅定推動提升自我防衛能力，同時持續強化跟美國等理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，及促進台海及整體印太區域的和平、穩定跟繁榮。

針對美國貿易代表戴琪18日與行政院政務委員鄧振中舉行虛擬會議，討論台美在區域與多邊國際組織合作問題，歐江安表示，會談結果將由貿易談判辦公室（OTN）統一說明。（編輯：張均懋）1110419