台捐款斯洛伐克首都 助安置烏克蘭難民

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（中央社記者林育立柏林19日專電）駐斯洛伐克代表李南陽代表政府捐贈25萬美元（約合新台幣730萬元）給斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦舊城區，協助安置烏克蘭難民。

駐斯洛伐克代表李南陽今天代表台灣，捐贈25萬美元給斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舊城區（Staré Mesto）的市長歐芙莉特娃（Zuzana Aufrichtová），協助安置烏克蘭難民及烏克蘭當地的人道救援工作。斯洛伐克國會外交委員會副主席暨國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）也到場見證。

歐芙莉特娃在捐贈儀式指出，每天抵達斯洛伐克的烏克蘭難民有2000多人，其中多數到布拉第斯拉瓦尋找工作機會，這筆善款可提供即時的幫助。

歐芙莉特娃表示，台灣曾在2020年捐贈口罩，這次再度協助斯洛伐克，她呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA），讓台灣貢獻國際衛生體系。

李南陽也代表政府表達對烏克蘭難民的關懷，強調台灣身為國際社會一員，樂於協助斯洛伐克安置難民、幫助難民融入社會。（編輯：周永捷）1110420