國防部披露雄昇飛彈分2彈種 高爆及散撒

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（中央社記者游凱翔台北20日電）為強化不對稱戰力，軍方量產地對地巡弋飛彈「雄昇飛彈」，根據最新報告披露，雄昇飛彈分高爆（反制堅固指揮所及掩體）、散撒（機場跑道）兩品項，於今年起至民國114年執行，但軍方未披露確切數量。

因應中共威脅，立法院去年11月三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，今年起至115年，分5年編列2400億元預算，採購8個項目，包括外傳射程達1200公里的雄昇飛彈系統（雄風二型增程型飛彈）。

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針對雄昇飛彈效能及彈種，根據國防部今天送抵立法院的預算解凍報告書中披露，主要品項分為高爆彈及散撒彈，分別反制堅固指揮所及掩體、機場跑道，此外也包含2處的指揮管制軟硬體設施，今年起至114年執行。

針對彈藥數量，軍方在今年3月送抵立法院的專案報告中表示，國家中山科學研究院的新型飛彈量產廠房將於6月完工，其中雄二飛彈與雄昇飛彈共用生產線，年產能將從81枚提升至131枚，未明確提及雄昇數量；且今天送抵立院解凍報告書中，同樣以機密為由，未公布雄昇單獨量產數量。（編輯：黃國倫）1110420