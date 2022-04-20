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11架共機擾台灣防空識別區 2架轟6深入東南空域

2022/4/20 18:46（4/20 19:29 更新）
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空軍發布共機動態，11架共機20日侵擾台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
空軍發布共機動態，11架共機20日侵擾台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北20日電）空軍今天晚上發布共機動態，11架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中2架轟6深入台灣南方及東南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

空軍晚上6時30分發布共機動態，11架共機（1架運8遠干機、2架轟6、1架空警500預警機、7架殲16戰機）擾台西南ADIZ，其中2架轟6深入台灣南方及東南方空域。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：蘇龍麒）1110420

空軍發布共機動態，11架共機20日侵擾台灣西南防空識別區，其中2架轟6深入台灣南方及東南空域。圖為轟6同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
空軍發布共機動態，11架共機20日侵擾台灣西南防空識別區，其中2架轟6深入台灣南方及東南空域。圖為轟6同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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美國會議員團訪台 共機6架次擾台西南ADIZ3架共機擾台灣西南防空識別區4架殲16擾台西南ADIZ 空軍兵力應對
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