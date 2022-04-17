安倍晉三福島演講 呼籲美國對台戰略應清晰

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本前首相安倍晉三今天在福島縣郡山市的一場自由民主黨的集會上舉行演講時談及台灣問題。他以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明，當中國入侵時將保衛台灣。

日本時事通信社報導，安倍今天在演講時表示，談到持續對烏克蘭發動軍事侵略的俄羅斯總統蒲亭，他認為蒲亭錯估了烏克蘭人保衛祖國的決心，而且高估了自己的力量，才導致當前的局面。

安倍以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵台灣時將保衛台灣。他指出，美國長期以來對台灣採取戰略模糊，但這是危險的。

有關中國的公務船頻頻航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），安倍表示，自己在首相任內每次與中國國家主席習近平會談時，一定向對方清楚表達，中國不應該誤判日本保衛尖閣諸島的決心。

安倍日前在美國「洛杉磯時報」投書，內文比較台灣與烏克蘭處境的異同，分析美國對台政策的模糊立場已經過時，現在應該改變。

他在文章結尾呼籲：「烏克蘭發生的人間悲劇教給我們慘痛的一課，我們對於台灣的決心，對於保衛自由、民主、人權和法治的意志，絕對沒有任何懷疑的餘地。」（編輯：高照芬）1110417