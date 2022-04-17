更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
科技

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

安倍晉三福島演講 呼籲美國對台戰略應清晰

2022/4/17 20:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本前首相安倍晉三今天在福島縣郡山市的一場自由民主黨的集會上舉行演講時談及台灣問題。他以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明，當中國入侵時將保衛台灣。

日本時事通信社報導，安倍今天在演講時表示，談到持續對烏克蘭發動軍事侵略的俄羅斯總統蒲亭，他認為蒲亭錯估了烏克蘭人保衛祖國的決心，而且高估了自己的力量，才導致當前的局面。

安倍以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵台灣時將保衛台灣。他指出，美國長期以來對台灣採取戰略模糊，但這是危險的。

有關中國的公務船頻頻航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），安倍表示，自己在首相任內每次與中國國家主席習近平會談時，一定向對方清楚表達，中國不應該誤判日本保衛尖閣諸島的決心。

安倍日前在美國「洛杉磯時報」投書，內文比較台灣與烏克蘭處境的異同，分析美國對台政策的模糊立場已經過時，現在應該改變。

他在文章結尾呼籲：「烏克蘭發生的人間悲劇教給我們慘痛的一課，我們對於台灣的決心，對於保衛自由、民主、人權和法治的意志，絕對沒有任何懷疑的餘地。」（編輯：高照芬）1110417

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載