因應中國壓力 安倍籲增日本防衛經費至占GDP逾2%

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天在一場演講，顧及持續對台灣等強化軍事壓力的中國時說，跟因應烏克蘭情勢的德國一樣，日本也必須「自助」，加速讓防衛經費能增加到占國內生產毛額（GDP）的2%以上。

日本產經新聞報導，安倍今天受邀出席山口市舉辦的一場活動演講，談到修憲將自衛隊載明於日本憲法中時，基於烏克蘭情勢等表示，「將成為不讓對手誤判日本想法的很大力量，也有助強化嚇阻力」。

談到俄羅斯入侵烏克蘭，安倍說，同盟國以外國家不會一起作戰的冷酷現實明擺眼前，「如果烏克蘭能加入北大西洋公約組織（NATO）的話，俄羅斯就無法入侵」。

顧及持續對台灣等強化軍事壓力的中國，安倍說，在強化日美同盟的同時，也必須努力「自助」。

安倍說：「跟因應烏克蘭情勢的德國一樣，日本也必須加速讓防衛經費能增加到占國內生產毛額（GDP）的2%以上。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前宣布，德國今年將編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）特別預算，強化防衛力量和購買軍火，德國的國防預算未來每一年也將超過GDP的2%，以打造更先進和強大的軍隊。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110403