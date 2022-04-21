赴中正紀念堂觀展 游錫堃：國會選址交特種委員會

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（中央社記者葉素萍台北21日電）立法院長游錫堃今天到中正紀念堂觀展時表示，新國會園區選址，中正紀念堂只是其中之一，目前有19個建議地點，未來交立法院特種委員會討論；對於立委蔣萬安建議中正紀念堂改「台灣建設紀念館」，游錫堃說，這代表蔣萬安有在反省。

游錫堃今天走訪中正紀念堂，參觀「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽，策展人薛化元導覽。

立法院啟動新國會園區選址，中正紀念堂也是立委建議國會遷建的地點之一。

游錫堃今天接受媒體訪問指出，中正紀念堂是19案裡面其中一案，他自己對於新國會園區地點態度是開放的，現在收到的19個建議地點，其中有2個地方是過去立法院曾在院會通過的，甚至有一個地方是編了241億元的預算，但因為沒有執行被收回。

他說，外界關心立法院遷建改建，還會陸續提供意見，站在立法院長立場，立法院是合議制，他不能夠有個人的喜好，他希望經過程序、仔細評估、周延思考，希望產生幾個地方，送到立法院由跨黨派推薦立委成立的特種委員會「立法院遷改建監督委員會」做政策性討論。

游錫堃表示，他日前拜會台北市政府，市長柯文哲明確建議空總；立委林昶佐則在立法院正式提案讓中正紀念堂成為立法院新址，這個構想也不錯；他說，也有人建議南港、有的說要遷到台中，這些建議都會讓未來的特種委員會考慮。

對於蔣萬安日前拋出中正紀念堂應成為「台灣建設紀念館」，游錫堃說，蔣萬安是蔣家後代，這也是一個非常好的建議，蔣萬安有這樣的建議，就表示蔣萬安有在反省，他予以尊重並保持超然態度。

另外，游錫堃參觀台灣言論自由之路展覽後也提到，對台灣而言，中正紀念堂與自由廣場是具有重大歷史意義的地方，這裡記錄了台灣人民為民主自由奮鬥的歷程。

游錫堃認為，這個場所應該像現在的方向，讓它更豐富、活化、畢竟這屬於台灣2300萬人民所有，如何好好活化，是共同責任。（編輯：林淑媛）1110421