韓豫平案獲特赦 李文忠：對軍人軍眷是莫大安慰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北22日電）總統蔡英文今特赦前花防部少將韓豫平等人，退輔會副主委李文忠表示，此案情輕刑重，非常不合理，也不符國民感情，更不符軍中實況，感謝總統運用憲法賦予國家元首權力協助，對軍人軍眷是很大安慰。

為落實罪刑相當的憲法原則，並顧念國軍將士服務軍旅貢獻，蔡總統今天批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

退輔會副主委李文忠上午接受中央社訪問時表示，韓豫平案是情輕刑重，非常的不合理，也不符合國民的感情，更不符合軍中實況，因此退輔會與國防部案發後努力協助當事人，且退輔會也組成專案小組開會，而高分檢也提出再審、檢察總長準備提起非常上訴，包括監院也準備聲請再審及非常上訴等作為。

李文忠指出，聽到蔡總統特赦韓豫平等人，他對此非常感謝，也謝謝蔡總統運用憲法賦予國家元首的權力來協助此事，這對軍人及軍眷來說是很大的安慰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統府發言人張惇涵說明，韓豫平、張淯森兩人於104年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法罪刑，分別遭處4年6月、1年有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於111年2月9日駁回上訴確定。

韓豫平的退除給與另依法減半。檢察官嗣以案件有疑，主動為被告利益，另向法院聲請再審中。（編輯：翟思嘉）1110422