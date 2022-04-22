總統：科技進步是淨零轉型關鍵動力 台應布局新科技

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）今天是世界地球日，總統蔡英文對於台灣邁向2050淨零排放表達高度重視，她特別強調，科技進步將是全球淨零轉型關鍵動力，而台灣的科技優勢具有全球競爭力，應該多管齊下、布局淨零科技。

今天上午舉行的「RA100地球解方：2022永續設計行動高峰會」邀請總統蔡英文、行政院政委唐鳳、國家發展委員會主任委員龔明鑫、經濟部部長王美花等重量級人物致詞、發表領袖實踐宣言。

蔡總統表示，去年她參加行動高峰會時，宣布要以務實、前瞻的方式規劃2050淨零排放路徑，經過一年的統籌及跨部會努力，龔明鑫已於今年3月底正式公布2050淨零排放路徑與總說明；政府將在「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎上，推動「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，加速淨零排放的發展進程。

蔡總統進一步指出，科技的進步將是全球淨零轉型的關鍵動力，不論是國際能源署（IEA）還是其他國家的淨零路徑，長期減碳都要依賴新技術帶來更多突破；而台灣科技優勢具有全球競爭力，應該要投入永續能源的新技術研發，多管齊下、全面布局淨零科技。

法制面上，環保署推動溫室氣體減量及管理法的修法工作，蔡總統表示，除了修正法案名稱為氣候變遷因應法，把「2050年淨零排放」的目標入法，也將啟動「碳定價」及完備「碳盤查」的機制；昨天行政院院會已經通過這項修正草案，送到立法院審議，未來政府也將推動「能源三法」修訂，並且運用綠色金融的力量，讓金融業來加速轉型的進程。

四大轉型策略中，蔡總統表示，能源轉型是重中之重，政府自2016年開始積極發展綠能產業，持續提升再生能源發電量，努力把台灣打造為亞洲綠能發展中心，這些努力都是為了推動能源轉型並打下重要基礎。

蔡總統也說，接下來會投入氫能、地熱等前瞻新興科技研發，並搭配綠能成長，也會持續強化智慧電網、儲能設備的發展；她表示，台灣要用科技力驅動、加速能源轉型的步伐，進而達到2050發電結構目標，也就是再生能源6成以上、氫氣1成左右，搭配碳捕捉的火力發電2成，穩健完成能源轉型。

而在社會轉型過程中，蔡總統表示，必須謹慎顧及公平性，因此政府正在籌備與民間協力共同設立社會支持體系，協助各領域中較脆弱的族群，確保公民參與及公正轉型；不希望看到轉型成本是不公平地放在弱勢族群身上，要協助他們一起走入轉型過程。

總統最後強調，國發會3月底提出的2050淨零排放路徑及策略總說明只是一個起點，政府也收到來自產業界、環保團體提出的建議，後續有很多方案及工作需要和大家一起完成；接下來將進行下個階段的社會對話，滾動式修正檢討，讓政府和民間共同努力，朝2050淨零排放的目標大步前進。（編輯：潘羿菁）1110422