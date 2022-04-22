士官張淯森判刑獲蔡總統特赦 軍方將協助復職

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（中央社記者盧太城、張祈花蓮縣22日電）前少將韓豫平、行政士張淯森，被控挪用加菜金遭判刑確定，2人今天獲總統蔡英文特赦。軍方表示，將以最快速度走完法律程序，讓張淯森復職；韓下午將開記者會感謝各界協助。

韓豫平、張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑。

2人分別遭處4年6月、1年的有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院111年2月9日駁回上訴確定；韓豫平的退除給與另依法減半；張淯森則被撤職。

總統府上午發布新聞稿說明，蔡總統感念國軍官士兵保家衛國的貢獻，以及國軍眷屬的奉獻，考量本案情節的特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守的國軍。

軍方人士告訴中央社記者，張淯森判刑後，調到陸軍4支部運輸群，直到今年2月判決確定後被撤職，目前在外打工，今天中午軍方以電話告知他特赦消息，張淯森很高興，也感謝總統對他們的特赦。

軍方人士表示，收到公文後，將以最快速度走完法律程序，讓張淯森盡快復職，撤職這段期間的損失將給予補償。（編輯：黃世雅）1110422