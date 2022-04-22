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韓豫平、張淯森獲特赦 國民黨：遲來公道

2022/4/22 14:48
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）總統蔡英文今天批示同意特赦退役少將韓豫平及士官張淯森，國民黨表示，這是遲來的公道，雖然蔡總統以特赦方式還韓豫平等人清白，更應負起責任檢討相關規範並予以釐清，避免不白之冤的事件一再重演。

總統府今天表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，蔡總統依據憲法規定，批示同意特赦韓豫平及張淯森，使兩人罪刑的宣告均無效。

國民黨下午發出新聞稿表示，「這是遲來的公道」，雖然蔡總統以特赦方式還給韓豫平等人清白，但根本的問題在於相關制度規範適用上有疑義，恐讓許多國軍官兵身陷類似案件的爭議中，蔡總統身為三軍統帥，除為韓豫平平反之外，更應該負起責任檢討相關規範並予以釐清，避免讓盡心保家衛國的國軍弟兄蒙受不白之冤的事件一再重演。

國民黨指出，此案爭議多年，至今國軍「加菜金」支付規範適用對象的疑義仍未獲妥適解決，導致各方看法不一，再加上韓豫平等人遭受不符合比例原則的重刑判決，已經使得社會譁然，更造成國軍的不滿與心寒。

國民黨指出，國民黨立法院黨團及黃復興黨部更多次以行動聲援，3月7日由黃復興黨部主委季麟連、立委葉毓蘭、費鴻泰、林奕華、李德維等人至法務部陳情，以及4月7日再度由季麟連與數名退役上將陪同韓豫平，攜帶15位陸海空退役上將連署書至最高檢察署陳情，呼籲政府應體恤國軍將士、有所作為，不要讓國軍將領蒙上不白之冤。

國民黨也表示，雖然蔡總統的特赦能讓國軍士氣稍有平撫，但癥結還是在於制度應用面的檢討改進，國防部應該儘快針對「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍做出適當的解釋，若有不合時宜部分應該儘快修訂，讓國軍弟兄能有確切的法令來依循，不要讓爭議案件不斷發生，打擊國軍士氣。

國民黨表示，對於外界有特赦韓豫平等人是為了特赦前總統陳水扁做準備的聯想與質疑，呼籲蔡總統有責任對外清楚表明立場，韓豫平案並沒有任何公帑進到私人口袋，與陳水扁所涉及的貪污案件不同，請蔡總統對於是否特赦陳水扁應該三思而為，絕不該一併而論。（編輯：林興盟）1110422

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