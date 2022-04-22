AIT處長孫曉雅：台灣是公認的全球環境領導者

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）4月22日是世界地球日，各國都積極採取行動；美國在台協會處長（AIT）孫曉雅表示，只靠美國單打獨鬥無法拯救海洋及環境，而台灣是公認的全球環境領導者，希望大家共同合作。

孫曉雅今天於美國創新中心2022年世界地球日年度論壇開幕致詞時表示，1970年的4月22日，數百萬美國人民走上街頭，要求政府採取行動，讓所有人不再活在環境災害及危害之中；他們對這項議題的堅持，引發了一場全國性運動，影響持續至今，包括促成了各種保護空氣、飲用水、大自然及野生物種的基本法。

孫曉雅指出，她在2021年8月簽署「綠色外交倡議承諾」，表明AIT支持美國政府不斷努力，部署與永續發展相關的各種作法，進而加強能源安全並增進韌性；這也與拜登政府應對氣候危機的承諾相符一致，包括承諾將於2035年前實現零碳發電，並預計於2050年前使美國成為淨零排放的經濟體。

孫曉雅表示，COVID-19疫情讓大家意識到世界如此緊密相連，必須一起面對諸多挑戰，只靠美國單打獨鬥，是無法拯救海洋，或阻止地球上一百多萬種的動植物永遠消失；單靠美國無法達成最關鍵目標、也就是將全球暖化控制在攝氏1.5度以下，「我們必須一同合作」。

孫曉雅指出，不論是風能和地熱發電技術發展、創新廢棄物管理倡議、或是近期發布的2050年淨零碳排路徑政策，台灣確實是公認的全球環境領導者；今天論壇也有許多台灣的環保專家和循環經濟專家在座，像是台灣微軟、富邦金控和慧與科技等。

孫曉雅表示，所有人都應該發揮自身力量，確保留給下一代的不是殘破不堪的世界，只要大家團結並致力於保護你我擁有的唯一一顆星球，就能留給下一代一個更好的環境。

她也期許，在這屆世界地球日，願所有人都承擔起個人責任，關心所生活的世界，齊力打造出更安全、更穩定、更永續的世界。（編輯：蘇志宗）1110422