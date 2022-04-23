駐越處義賣鳳梨酥冷泡茶 盼烏克蘭早日和平

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駐越南代表處23日參加由捷克與烏克蘭駐越南大使館舉辦的慈善活動，透過義賣鳳梨酥、冷泡茶等，為戰火下的烏克蘭人民盡心力。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月23日

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）捷克與烏克蘭駐越南大使館今天聯合舉辦慈善活動，駐越南代表處義賣鳳梨酥、冷泡茶，為戰火下的烏克蘭人民盡心力。烏克蘭駐越南大使格曼並到攤位上與駐越南代表石瑞琦寒暄。

這場慈善活動今天在捷克駐越南大使館館區內舉行，包括台灣、波蘭、歐盟等外國代表機構前來擺攤響應，部分旅居越南的烏克蘭人與俄羅斯人在場販售卡片與飾品。現場也有捷克、烏克蘭等各國的文化體驗活動。

駐越南代表處人員在攤位上販售鳳梨酥、冷泡茶、台灣特色拼圖，由於河內市今天中午的氣溫超過攝氏30度，加上台灣茶在國際上享有一定口碑，活動12時登場大約1小時後就賣了40瓶冷泡茶。

甫抵河內市兩週的烏克蘭駐越南大使格曼（Oleksandr Gaman）向中央社表示，台灣不僅加入制裁俄國，一些非政府組織（NGO）也到烏克蘭的醫院幫忙，駐越南代表處今天還到場擺攤，他對此表示感謝，「台灣是相當重要的高科技產品生產國，這對我們來說也很重要。」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，越南民間雖未高調聲援烏克蘭，但過去2個月，烏克蘭大使館收到來自越南市井各界共計17萬美元（新台幣約500萬元）的善款，民間也有一些小規模的為烏克蘭祈福活動。

今天前來參加活動的越裔烏克蘭人阿阮（Nguyen）向中央社表示，家族在1980年代遷居烏克蘭東部的哈爾科夫市（Kharkiv），2014年俄國併吞克里米亞後，由於對烏克蘭局勢感到不安，全家於2018年搬回越南。

阿阮說，自2月下旬戰爭爆發以來，他的朋友陸續在前線犧牲，其中有一名朋友傳訊息給他，說自己已投身志工行列，負責去超市購買食物、藥品給老年人，但幾天後這名友人也死於戰火中。

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阿阮盼戰爭早日結束，希望有一天能再回到烏克蘭。「我今天到場就是對烏克蘭的一種支持，我真的很愛烏克蘭，那是我曾經居住的地方，我想回去建設、發展烏克蘭。」

捷克駐越南大使格瑞普（Vitezslav Grep）致詞時表示，相信烏克蘭最終會贏得勝利，對於渴望自由與民主的人民來說，光榮的烏克蘭永遠會是一個典範。他由衷感謝幫助烏克蘭的國家，以及無私伸出援手的民眾。（編輯：黃自強）1110423

烏克蘭駐越南大使格曼（圖）在致詞時展示一些將烏克蘭視為故鄉的越南兒童送給他的畫作。他說，這些畫作將放在他的辦公室，給予他力量讓他在外交前線為烏克蘭的勝利而奮鬥。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月23日