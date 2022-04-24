行政院發言人室員工確診 羅秉成PCR陰性

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行政院發言人室有一名員工確診，行政院發言人羅秉成表示自己PCR採檢後為陰性，將居家隔離到5月2日。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院發言人羅秉成今天表示，行政院發言人室有一名員工確診，目前他PCR採檢後為陰性，將居家隔離到5月2日；發言人辦公室員工快篩後也都是陰性，正待進一步PCR採檢。

羅秉成透過媒體群組表示，行政院發言人室有一名員工昨天因陪同家人就醫同時進行PCR採檢，今天凌晨接獲通知陽性確診，目前這名員工及他的家人都已進行居家照護及隔離。

羅秉成說，近距離接觸的辦公室員工，包括他本人等都在接獲通知後，即刻進行居家隔離並安排PCR篩檢；目前他PCR採檢後為陰性，發言人辦公室員工快篩後也都是陰性，並待進一步PCR採檢。

羅秉成表示，行政院秘書長李孟諺接獲通知後，就啟動自主應變防疫機制，進行行政院內部清潔消毒工作，並請防疫醫師到行政院協助進行疫調及匡列。目前匡列對象為這名確診員工在確診前2日的密切接觸者，而經初步疫調，這名員工近期沒有在公開場合或長時間密集接觸媒體記者。

羅秉成說，目前他以及這名確診員工的日常密切接觸者已立即進行居家隔離並進行篩檢，其他間接接觸者則採取自我健康監測。

羅秉成表示，他將依指揮中心指示，依照與這名員工最後接觸日為基準，進行居家隔離到5月2日，並從5月3日零時解隔離；4月28日行政院院會後記者會將由李孟諺代為主持，相關政務將採取線上會議或視訊形式參與。（編輯：林淑媛）1110424