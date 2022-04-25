蔡總統特赦韓豫平遭質疑 蔡清祥：依法行事

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（中央社記者王揚宇台北25日電）總統蔡英文特赦退役少將韓豫平，立委多表肯定，但外界質疑這恐有行政干預司法等情形；法務部長蔡清祥今天說，絕對沒有行政干預司法，因為在法律及憲法上，明定總統有此職權，純粹是依法行事。

韓豫平、士官張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑。

為落實罪刑相當的憲法原則，並顧念國軍將士服務軍旅貢獻，蔡總統22日批示同意特赦韓豫平、張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院函請審議犯罪被害人保護法修正草案等案，蔡清祥等人列席報告，並備質詢。

國民黨立委葉毓蘭質詢時提到，特赦是總統的特別權力，肯定蔡總統維護國軍官兵的用心，但外界有人質疑，這個案子還沒完全走完司法程序，這樣的特赦是否有行政干預司法的問題，以及這是否要鋪陳國務機要費除罪化。

蔡清祥說，這絕對沒有行政干預司法的問題，因為在法律及憲法上都有明確規定，總統有特赦的職權，這不是干預不干預的問題，純粹是依法行事。

葉毓蘭也問，蔡總統有沒有要法務部研議特赦前總統陳水扁的可能；蔡清祥說，到目前為止沒有接到其他的指示。

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國民黨立委林思銘說，蔡總統特赦韓豫平，他個人是肯定的，但根據蔡總統對事實的看法，如同打臉法官，司法院是否會懲處承審法官。

司法院刑事廳長彭幸鳴說，本案是歷經偵查、起訴且經過一、二、三審定讞的案件，歷審法官都是在檢辯都到庭狀況下，舉出雙方認為有利的證據，並考量各種事實後進行所有證據的調查，訴訟程序都符合正當法律程序的要求。（編輯：蘇志宗）1110425