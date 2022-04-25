促轉會5月提中正紀念堂轉型報告 設計展先登場

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（中央社記者葉素萍台北25日電）促轉會代理主委葉虹靈今天說，對於中正紀念堂轉型，5月底會將報告送給行政院；促轉會本月29日將在松山文創園區舉辦轉型設計展，由4組建築設計團隊發想中正紀念堂的未來。

另外，促進轉型正義委員會日前提供給立法院的報告也提到，呼籲文化部評估取消儀隊派遣，或考慮將三軍儀隊駐防的場所移出銅像大廳，在戶外廣場執行勤務或駐守於升降旗台左右，彰顯對國家效忠；促轉會說，這些建議將納入任務總結報告，供作後續機關政策執行參考依據。

葉虹靈今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於中正紀念堂轉型議題，葉虹靈說，之前就建議銅像要移除，若不移，也要解除威權性格；她也希望外界談中正紀念堂轉型，不要只談銅像。

促轉會4月29日到5月2日在松山文化園區將舉辦「我們的明日公園 中正紀念堂轉型設計展」。

葉虹靈說，促轉會邀了4組設計團隊，有的建築師很厲害，不把銅像移出堂體，把它移到邊邊，透過視覺動線配置，去移除威權性格。

葉虹靈指出，絕對支持移除中正紀念堂的銅像，但中正紀念堂全區是古蹟，要動一磚一瓦都需要配套；設計展上建築師提出的想法，大家都可以一起討論；她認為，中正紀念堂園區配置，以及堂體的本身一定要做整體功能轉型。

她說，民主歸民主、歷史歸歷史，前總統蔣中正的功過外界可以一直去辯論，但是，那樣的公共場所，國家不應該再用這樣的規格去紀念。

葉虹靈也說，在促轉會總結報告會有中長程計畫，有目標、期程，轉型不是只有紙上談兵，包括，文資怎麼檢討、都計怎麼檢討，報告裡會寫得清清楚楚；而在法令修訂完成之前的過渡期，一定要改變現狀，不要維持儀隊；銅像則建議先開放策展，解除威權性格。

葉虹靈說，總結報告5月底以前就會送交行政院，目前還不方便透露。（編輯：林興盟）1110425