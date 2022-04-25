促轉會將提百萬字總結報告 羅列2萬受害者名冊

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（中央社記者葉素萍台北25日電）促轉會任期將屆滿，促轉會代理主委葉虹靈說，5月底前將總結報告交給行政院，約有100萬字，內容包括威權統治下政府做錯的事、迫害人民手段、軍法系統、監控體制運作、兩蔣作為等議題，並列出犧牲受害者名冊約2萬多人。

促進轉型正義委員會5月底解編，葉虹靈今天接受媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪。

葉虹靈說，促轉會5月底前會將總結報告交給行政院，依法完成任務，報告約有100萬字，內容包括威權統治下政府做錯的事、迫害人民手段、軍法系統、監控體制運作、兩蔣作為等等。

葉虹靈指出，促轉條例要求促轉會最重要工作就是還原歷史真相，並針對檔案、不義遺址等後續工作提出完整規劃，且針對未來調查方式、國民黨黨史、移交後的政府機關作法等，也一併收錄在總結報告書。

對於外界質疑促轉會留下的工作是爛攤子，葉虹靈表示，民眾擔心促轉會工作中斷，但其中有些誤解，促轉工作業務量龐大，需要平反的人非常多，許多不義場所甚至被埋沒；而當年促轉條例立法時，認為促轉會是以規劃為主的機關，並為下階段作業提出政策與法案。

葉虹靈說，媒體說促轉會甩鍋，是誤解促轉條例立法意旨，促轉會需要規劃出轉型正義國家藍圖，有些內容需要邊做邊規劃，否則只是紙上談兵。

葉虹靈表示，目前已與各部會開始銜接，行政院長蘇貞昌已找各部會首長討論；她說，過去促轉會立法就是設立2年，每次要延長都引發爭議，促轉會本來就不是執行所有業務的機關，否則當初設立常駐機關就好。

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葉虹靈指出，未來轉型正義就是3層架構，第3層是部會執行、中層是行政院新設立人權與轉型正義處，最上層則是行政院長召集的推動轉型正義會報，每次會議時可一起報告進度，彼此監督。

葉虹靈表示，促轉會整理幾十萬頁檔案並進行名冊核對，總結報告會將犧牲的受害者名冊列出，大約有2萬多人，其中有很多不是知名人物，但他們也需要被記憶；另外，民眾申請調查，促轉會也都有幫助平反。（編輯：林興盟）1110425