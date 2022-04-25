遭質疑帶職選中市長 蔡其昌指各政黨要面對問題

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民進黨選對會建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，藍營質疑帶職參選，蔡其昌（前左3）25日受訪時對此表示，帶職參選是所有政治人物與政黨共同面對的問題，他都尊重。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）民進黨選對會昨天建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，藍營質疑他將帶職參選。蔡其昌今天表示，帶職參選是所有政治人物、朝野各政黨要共同面對的問題，他都採取尊重。

民主進步黨選對會昨天一致同意，建議徵召蔡其昌為台中市長參選人，後續將提交中執會進行徵召提名作業。

蔡其昌今天到台中市大雅區參加活動時，接受媒體聯訪。針對民進黨立委何欣純曾表態參選台中市長，蔡其昌表示，了解台中政情的人都知道，民進黨籍台中市每一名立委都與他私交很好，包括何欣純。

蔡其昌說，選對會建議徵召他後，他曾與何欣純聯絡，接下來整個選舉團隊的組成，何欣純一定會參加競選團隊，一同贏回台中，一起為市民朋友努力。

至於藍營立委質疑帶職參選，他指出，全台帶職參選的人那麼多，幾乎立法院同仁都是帶職參選，台中市長盧秀燕也是，帶職參選是所有政治人物、朝野各政黨要共同面對的問題，他尊重每一個政黨、每一名候選人，要不要帶職都是競選策略與規劃問題，他都採取尊重。

媒體提問，有地方大老擔心蔡其昌擔任立法院副院長，未來恐影響競選活動。對此，蔡其昌說，他不知道地方大老是指誰，也沒有人在說這個事情，但他會好好研究及討論這件事。

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對於前台中市長林佳龍在臉書（Facebook）發文為蔡其昌加油，蔡其昌表示，他昨天已與林佳龍通電話，並表達27日以後會盡速安排雙方見面，林佳龍則表示會全力支持。

蔡其昌指出，林佳龍在擔任台中市長任內，規劃許多大建設，例如台中環線案等，但盧秀燕入主台中市府後不願意做，再三地推拖；對於捷運藍線案，他認為是「倒退嚕」，未來會針對市政重大建設向林佳龍請益。（編輯：）1110425