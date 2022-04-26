內政部盤點消防救護車量能 整合國軍及民間協勤

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（中央社記者陳俊華台北26日電）內政部次長陳宗彥表示，經初步盤點，全國消防救護車量能尚可支應目前的緊急救護需求，請地方消防機關提前整備、增加防疫計程車的量能，落實輕重分流，並將整合國軍及民間救護協勤。

內政部透過新聞稿指出，內政部25日下午召集全國消防首長救護量能需求會議，盤點救護量能。

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陳宗彥表示，經過初步盤點，全國消防救護車量能尚可支應目前的緊急救護需求，考量疫情變化，為因應未來消防救護車需求增加，這次會議也請地方消防機關提前整備，除提醒主動協調地方交通局，增加防疫計程車的量能，落實輕重分流，以保持各縣市消防救災救護量能外，也將整合國軍及民間救護力量協勤。

陳宗彥說，消防人員肩付救災救護等重要工作，當全民確診率漸漸提高，未來消防人員確診也可能相應增加，所以人力勢必需要補實，將協請國軍先行備妥量能，以應未來啟動。他也提醒，在民眾形成群體免疫前，請大家持續共同努力防疫。（編輯：趙蔚蘭）1110426