國安局：大陸疫情雖復燃 研判不致動搖習近平地位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）國安局今天表示，中共下半年召開20大為今年最重要政治任務，近期大陸多地疫情復燃，增加政治安全風險，但未出現串聯形成大規模抗爭情勢，對經濟衝擊也未釀成立即危機，研判不致動搖中國國家領導人習近平權力地位。

國家安全局長陳明通明天上午將以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題專案報告，報告書下午已送抵立法委員辦公室。

針對中國在疫情下的社會反應及經濟衝擊，國安局在報告中指出，中國配套不足引發防疫亂象，導致民怨四起，例如上海封城後因配套措施不足、防疫人員暴力防疫，及民眾爭搶糧食及生活物資、供貨商囤貨哄抬物價、病患延誤就醫致死等亂象，引發諸多民怨，批評物資不足、生活不便，封城所付出代價過高，少數則將攻擊矛頭指向中共高層及上海市領導。

國安局提到，疫情已衝擊大陸內需消費及企業生產形勢，因上海封城抑制內需消費，且因物流受阻、配合清消，導致半導體、電子、汽車等企業被迫停工，不僅衝擊大陸經濟成長，也加劇全球供應鏈混亂、通貨膨脹等問題。

針對影響評估，國安局指出，中共下半年召開20大為今年最重要政治任務，近期大陸多地疫情復燃，增加其政治安全風險，上海等地強勢防疫作為雖引發民怨、社會不安氛圍升高，但在中共嚴密管控下，未出現串聯形成大規模抗爭情勢，對經濟衝擊尚未釀成立即性危機，整體經社秩序大致可控；現階段黨內無挑戰中國國家領導人習近平明顯力量，且隨上海及多地疫情漸獲控制，研判不致動搖習近平權力地位。

國安局表示，在習近平布局20大延任情勢下，需要防疫成績推升執政聲勢，並當作「中國特色社會主義制度優勢」宣傳素材，鋪墊共黨統治正當性，故在疫情未獲絕對控制下，中共短期內難以大幅調整「清零」政策，並繼續面臨經濟發展與「清零」 政策的兩難困境，而各地官員迫於究責壓力，在「寧左勿右」心態下對防疫措施層層加碼， 將不斷積累官民、官商矛盾，使大陸政治、經濟、社會持續呈現高壓緊繃狀態。

國安局最後表示，今年3月以來，大陸各地疫情復燃，加上嚴格防疫措施引發民怨，打擊經濟民生與外資信心，另俄烏戰事加劇全球性通膨，衝擊大陸能資源、產業鏈、糧食供應及經濟「穩增長」目標， 將使中共經濟及社會風險增高，國安局將持續關注後續發展動向。（編輯：林興盟）1110427