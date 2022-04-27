網傳辦護照規費6月調漲 外交部澄清是謠言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩27日電）針對通訊軟體上流傳有關「外交部宣布6月1日起護照漲價」、「未來申辦將採較現行方式麻煩」等假訊息，外交部今天鄭重澄清指出，申辦護照的規費維持不變，並沒有調漲。

外交部發布新聞稿指出，領務局為精進申辦護照e化作業，提升整體服務品質，規劃於6月1日起正式啟動「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。未來個人申辦護照除了可選擇現行的紙本填寫外，更可採用網路填表方式進行，並且選擇是否直接上傳數位照片，以及決定是否預約申辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，新措施提供民眾多元申辦服務，系統也可以預先檢視民眾上傳的照片是否符合規格、網路填寫資料及預約申辦，可大幅縮減民眾臨櫃等待時間。外交部特別強調，申辦護照的規費維持不變，並沒有調漲，相關訊息純屬謠傳。

外交部提醒民眾，如果想要了解最新正確的領務措施及相關規定，請瀏覽外交部領事事務局的官方網站；對於未經外交部證實的錯假訊息，切勿隨意轉傳或散布，以免觸法。（編輯：蘇龍麒）1110427