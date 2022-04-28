外交部：惡意中傷美議員強銷波音 報導其心可議
2022/4/28 12:51（4/28 12:57 更新）
（中央社記者黃雅詩台北28日電）媒體報導美國聯邦參議員葛瑞姆日前率團訪台強銷波音787客機，外交部今天指出，這種惡意中傷的報導言論，不僅扭曲美國會友台議員的原意，傷害台美情誼，更是意圖破壞民眾對外交工作的信心，其心可議，外交部深感遺憾。
聯合報報導，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R- SC）日前率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，返美後再提此事並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」。
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外交部今天發布新聞稿指出，國會議員及民意代表關心自己國家的產業發展，並替選區產業爭取商機，是本於議員自身的職責，也是民主國家的常態。對於外國企業爭取在台投資商機，政府也一貫秉持專業評估、符合國家利益及依法辦理的原則，審慎評估各項採購案，為國家及產業利益做好把關。
外交部說，台美是彼此重要緊密的經貿夥伴，雙方貿易與投資往來密切，長期以來促進台灣經濟蓬勃發展，也帶動印太地區整體繁榮。外交部呼籲特定媒體回歸媒體專業，為民眾提供正確資訊，而非刻意散布誤導訊息，影響台美合作夥伴情誼。（編輯：蘇志宗）1110428
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