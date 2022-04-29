時力籲速審引進唾液快篩 提升快篩量能與普及

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北29日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，家用快篩使用時機增加。時代力量立委邱顯智、王婉諭等人今天呼籲政府加快腳步審核引進唾液快篩，普及快篩，提升量能。

邱顯智、王婉諭與幾位市議員參選人於時代力量立法院黨團會議室召開記者會，向中央流行疫情指揮中心提出相關建議，包括PCR與快篩相互補位、加速審核唾液篩檢EUA、檢討入境檢疫天數、簡化繁瑣行政流程、公開疫情即時資訊。

邱顯智指出，每日PCR篩檢陽性率飆升，也代表著檢驗量能追不上病毒擴散的速度。他建議，中央流行疫情指揮中心必須把資源配置在更有效的地方，將醫護的能量保存下來，不必強求PCR的量能提升，使用快篩試劑補位PCR是必然的選擇。

他呼籲，審核引進唾液快篩是要趕快跨出去的第一步，台灣在這方面已經落後了。

王婉諭表示，快篩的數量與發放的速度，在未來疫情當中扮演非常重要的角色，如果防疫要逐步走向共存，就必須要讓快篩的使用更加簡易、普及，讓民眾自主快篩的意願和量能提升，才能在醫療量能可負擔的情況下，掌握整體疫情的發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了目前鼻腔快篩之外，王婉諭說，也應積極引進唾液快篩，原因在於鼻腔快篩難免令人感到較不舒適，甚至操作錯誤，民眾使用時心理上仍普遍有所抗拒。

王婉諭呼籲，政府應該要更積極引進唾液快篩，雖然其精準度有差異，但因為使用方便，能夠達到普及並且成為疫情早期發現的重要工具，尤其對於幼兒、小孩、青少年使用來說也較為友善，能夠幫助家長因應在篩檢期間遇到的困境。（編輯：翟思嘉）1110429