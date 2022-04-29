中正紀念堂轉型受關注 促轉會辦展秀民間設計圖

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促轉會29日在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，促轉會代理主委葉虹靈（右）向台灣二二八關懷總會理事長王文宏（中）與藝術家陳武鎮（左）介紹展覽理念。中央社實習記者陳亮至攝 111年4月29日

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（中央社記者游凱翔台北29日電）中正紀念堂園區轉型受關注，促轉會今天起至5月2日在松山文創園區舉辦展覽，展出4組民間團隊繪製設計圖。代理主委葉虹靈表示，破除紀念軸線、改造威權空間是轉型原則，未來將撰寫總結報告供行政院參考。

促進轉型正義委員會上午在松山文創園區南向製菸工廠舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，展期今天起至5月2日，並在上午舉行開幕儀式，同時展出4組由民間團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，盼反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型為更友善的公園。

促轉會代理主委葉虹靈致詞表示，促轉會從去年拋出轉型原則迄今，蒐整各方意見並邀請建築團隊共同討論，盼望在此原則下有什麼更不一樣的可能性，讓轉型非限縮在銅像。而松菸是適合全年齡層活動的場域，因此透過舉辦展覽，邀請社會各界參與討論此議題。

葉虹靈指出，破除中正紀念堂的紀念軸線、改造威權空間是轉型原則，展出的方案是以此原則設計，盼將園區打造成友善空間，但中正紀念堂全園區沒有一處不具文資身分，一磚一瓦要變動都須經都市計畫變更、文資審議等程序，因此未來會在總結報告中給予計畫及相關法律配套建議，並提供行政院參考。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕說，對政治受難者與家屬來說，銅像的留存是最大的問題，因此他希望政府以一勞永逸的方式移走銅像，今後便不會隨政黨輪替再度恢復原貌。

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台灣二二八關懷總會理事長王文宏指出，俄羅斯入侵烏克蘭並無差別屠殺平民，回顧1949年，前總統蔣介石的軍隊也在台灣街頭無差別殺害平民，蔣介石父子所犯下的是戰爭罪，因此他的訴求，是建議在移走銅像前先關閉堂體大門，並將三軍儀隊移至他處，不再進行尊敬蔣介石的相關儀式。

時代力量立委王婉諭則認為，4年過去了，中正紀念堂轉型仍緩步進行且沒有明顯改變，她曾陪伴孩子前往走讀，當孩童問「既然是威權為什麼都沒動作」時，她也不知道該怎麼回答。但她提到，這次設計團隊中無論是開放或翻轉的理念都很好。（編輯：林興盟）1110429

促轉會29日在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，展出4組團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，並貼有關於中正紀念堂的相關冷知識。中央社實習記者陳亮至攝 111年4月29日

促進轉型正義委員會29日起在松山文創園區舉辦設計展，展出4組團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，期盼在反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型成為更友善、涵容的公園。圖為現場展出的中正紀念堂樂高模型。中央社記者張新偉攝 111年4月29日