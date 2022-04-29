促轉會：建議中正紀念堂體轉型民主記憶館

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（中央社記者游凱翔台北29日電）中正紀念堂轉型議題備受關注，促轉會代理主委葉虹靈今天表示，未來在總結報告會建議，堂體要做「民主歷史記憶館」，並保留特定區域藝術展覽、整合既有兩廳院，盼銘記從不民主走向民主的歷史經驗。

促進轉型正義委員會上午在松山文創園區南向製菸工廠舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」開幕式，展期今天起至5月2日，現場展出4組由民間團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，盼反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型為更友善的公園。

促轉會代理主委葉虹靈表示，破除中正紀念堂的紀念軸線、改造威權空間是轉型原則，展出方案是以此原則設計，盼將園區打造成友善空間；未來在總結報告中，會建議堂體要做「民主歷史記憶館」，希望可以銘記從不民主走向民主的歷史經驗。

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葉虹靈也提到，堂體內將保留特定區域進行藝術展示與展覽，並統整既有的兩廳院，讓民眾透過觀看藝術，了解民主的珍貴與得來不易，並去除威權崇拜的痕跡。

今天展出的4組提案，分別是共感地景創作公司提出的「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」；孫啟榕建築師事務所的提案「威權的凝視與主體的自覺」；都市里人規劃設計有限公司的提案「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」；尺度設計有限公司則以「羞愧的良心」為設計態度。（編輯：林克倫）1110429