監委巡察當代文化實驗場等處 關切兒少節目質量

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（中央社記者賴于榛台北29日電）監察院今天指出，教育及文化委員會召集人、監察委員范巽綠日前偕同監察委員等13人，巡查空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）等處，關切文化人才培育業務推動情形與台灣兒少節目質量。

監察院今天發布新聞稿指出，范巽綠27日偕同監委等13人，巡察空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）、行政法人文化內容策進院等並舉行座談會；整體巡查由文化部次長李靜慧、C-LAB營運中心執行長謝翠玉陪同，文策院董事長丁曉菁視訊與會。

監委除前往「台灣聲響實驗室」體驗49.4聲道環場音效，並巡察「IP內容實驗室虛擬攝影棚」觀看前瞻3D動態產製技術與完成作品，後續至文策院瞭解國發基金投資文創產業執行成果、文創產業扶植與輔導機制，以及文化人才培育業務推動情形。

監察院表示，監委在座談會時關切國發基金投資動撥率與退場處分進度、民國109年預算執行欠佳原因、行政法人自籌款合理性、文化內容多元化、文化消費人口群、文創貸款補助計畫、強化基礎建設、文策學院人才培育與「台灣夢幻學院」情形，以及不義遺址認定與因應等。

范巽綠則關切台灣兒少節目的質量，她認為，因為兒少節目具有教育功能，盼本土團隊能像迪士尼一樣，創造出具有本土性的角色人物，達到寓教於樂的目的。

另外，為瞭解科技部辦理新創育成與輔導成果，監委後續在科技部次長陳宗權、產學司長許增如及工研院產業服務中心執行長陳立偉陪同下，巡察位於台北小巨蛋的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA）。

監察院指出，監委當天聽取TTA內的比翼加速器執行董事陳彥諭、扶田資本創辦人暨執行長陳瑞弦、IAPS主任黃經堯教授等3家國際級加速器報告，並舉行座談會；加速器是指幫助新創團隊加速成長，並獲得投資資金的公司或機構。

座談會中，監委關切加速器評選考核與退場機制、創造就業機會、複製成功模式、輔導新創成功率、政府補助金、TTA矽谷辦公室，以及委託工研院營運優勢等。

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在場3家加速器則反映，半導體產業磁吸人才，造成人才短缺，政府應積極開放引進國外人才、鬆綁法規及建構友善的投資環境，另也建議國際資金的審查在法規及時效上，須更加順暢。

范巽綠則說，TTA為了將創業精神拓展至校園、培力新創種子，透過舉辦「TTA TALK」活動，邀請創業家至大專校院演講，傳遞創業理念及價值觀，是非常重要且值得肯定的作法，希望未來能夠推展到更多學校，並期待TTA能持續驅動台灣科技新創圈成功發展，培養優秀創業人才。（編輯：林興盟）1110429