430國際不打小孩日 蔡總統籲多傾聽、尊重

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身兼民進黨主席的總統蔡英文30日到新竹縣，出席由民進黨客家事務部舉辦的「兒童人權 母語派對」活動，希望大家能多傾聽、尊重小朋友想法，和小孩們好好說話，把這樣的溝通方式落實在生活中。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）今天是「430國際不打小孩日」，總統蔡英文下午出席「兒童人權、母語派對」活動時指出，希望大家多傾聽、尊重小朋友想法，與小孩好好說話，把這樣溝通方式落實在生活中。

民主進步黨客家事務部今天在新竹縣竹北市東興圳綠園道舉辦「兒童人權、母語派對」活動，希望籍由打溜溜球，推廣不打小孩。

蔡總統出席活動致詞指出，今天是「430國際不打小孩日」，人們對教養的想法、教育的觀念不斷在改變，主辦單位在活動中融入推廣母語及兒童人權的概念，共同舉辦1場歡樂的親子派對。

蔡總統表示，這次活動主題是「打溜溜球、不打小孩」，希望大家能多傾聽、尊重小朋友的想法，與小孩們好好說話，把這樣的溝通方式落實在生活中。

蔡總統回憶，幾年前有1名小朋友寫了1封信給她，看完後就放進口袋，當時有很多媒體詢問內容，但她表示「不能說，應該要問過小朋友的意願」，因為小朋友也有隱私權，應該有被尊重的地方，等到他們長大後，也會尊重他人。

蔡總統說，近年政府積極推動母語教育，本土語言課程除了閩南語、客語、原住民語，也新增閩東語及台灣手語，鼓勵大家不只是在家、在學校說母語，也能把母語融入在生活中的每一天，這樣才能把台灣豐富的族群文化一代一代傳承下去。

蔡總統指出，今天是五一連假的第1天，緊接著就是母親節，大家持續團結落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，不論是家庭出遊、聚餐吃飯，都要一起守護彼此健康。

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蔡總統呼籲，面對疫情挑戰，大家要戒慎而不恐慌，大人們盡快打滿3劑COVID-19疫苗，小朋友的疫苗也將開始施打，希望家長能多多考慮，讓台灣透過積極防疫，穩健朝正常生活方向邁進。

民進黨客家事務部主任周江杰表示，今天活動邀請民眾一起來打溜溜球，推廣不打小孩，現場有新竹市母語推廣協會設計的母語互動遊戲，以及玉米雞劇團融入台語與客語的「都是皮箱惹的禍」親子互動劇。（編輯：戴光育）1110430