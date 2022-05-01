黃珊珊緊追在後 蔣萬安：民調就是參考

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（中央社記者王承中台北1日電）面對年底台北市長選舉，台北市副市長黃珊珊支持度緊追在後，國民黨立委蔣萬安今天表示，民調就是參考，他照既定的行程走，節奏都掌握在自己手上，不需要隨別人起舞。

備戰參選台北市長的蔣萬安，今天接受國民黨籍台北市議員李柏毅邀請，出席大安文山區母親節活動，兩人一同在當地市場發放康乃馨給民眾。

蔣萬安接受媒體聯訪時表示，過去幾年李柏毅也都邀請他一起發康乃馨，今年也不例外，所以他很早就安排好，照既定的行程走，節奏都掌握在自己手上，不需要隨別人起舞。

對於民調顯示台北市副市長黃珊珊的支持度始終緊追在後，蔣萬安指出，民調就是參考，現階段也不適合一直討論民調。他都是按照過往一貫態度，在地方勤走，服務也是在各區進行，不管是法律諮詢、心理諮詢服務，只要有需求，服務就會到。

此外，媒體報導，民進黨內部有傳出希望與黃珊珊合作的聲音，蔣萬安表示，政黨之間合作，都是基於各自的利益。雙方過去在2016年也有合作過，但是政黨的利益絕對不能凌駕人民的利益，而他絕對把人民的利益放在最優先的位置。

對於市政白皮書的規劃是否有找前台北市副市長陳雄文，蔣萬安表示，他都有找非常多過去對台北市政非常熟悉的前輩來參與、協助，他也一直向前輩請益，了解很多公共政策，特別是市政部分，前輩很願意給他很多建議以及協助，這都是他過去在做，現在及未來也會持續做的事。

媒體追問，面對疫情，蔡政府在還沒準備好的狀況下就選擇與病毒共存，是否有選舉考量，蔣萬安則說，他覺得這個要問指揮中心，但基層民眾的確不解為什麼很多政策翻來覆去、草率上路，他希望把民眾聲音傳達給政府，讓政府了解民眾希望看到的是專業防疫，不是政治防疫。（編輯：林淑媛）1110501