更多編輯台推薦新聞：
台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查
生活

台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

五一勞動節 朱立倫：勞工應團結向政府發出怒吼

2022/5/1 17:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，今天是勞動節，總統蔡英文曾承諾的競選政見「最低工資法」至今依然跳票，國民黨會起身捍衛廣大勞工的權益；民眾也要團結力挺台鐵員工捍衛權益的行動，向傲慢、蠻橫的政府發出勞工怒吼。

今天是勞動節，國民黨主席朱立倫在臉書粉絲團發文表示，過去兩年疫情期間，經濟運轉受嚴重衝擊，勞動環境隨之惡化。當民進黨忽略疫情下在第一線負責民生經濟基本運轉的外送員權益，國民黨用行動力挺修法倡議與提出3項解方，有效平衡防疫與經濟。

對於台鐵員工五一集體休假，朱立倫表示，民進黨只開了一場公聽會就硬推台鐵公司化，忽略台鐵員工權益，甚至污衊台鐵員工是惡意罷工；身為廣大勞工一份子，民眾要團結起來力挺台鐵員工行使合法休假權益的行動，向傲慢、蠻橫的政府發出勞工怒吼。

朱立倫表示，總統蔡英文2016年曾承諾的競選政見「最低工資法」至今依然跳票，國民黨會起身捍衛廣大勞工權益，國民黨正推動排審最低工資法草案，力拚本會期在立法院完成三讀。

前國民黨主席、國民黨立委江啟臣也發文說，政府曾承諾要立法保障非典型勞工權益，至今仍不見相關法案，連2016年承諾的最低工資保障法也未見蹤影，勞工權益不該只是競選口號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江啟臣呼籲，防疫紓困與振興補助將延長期限，在預算有限情況下，必須針對不同受疫情衝擊對象，採取不同因應作為，才能在不斷變化的疫情環境中，真正達到體恤勞工、改善勞動環境的目標。

前高雄市長韓國瑜在臉書粉絲團發文表示，有許多人都在自己的工作崗位默默付出勞力、賺取報酬，乍看或許不亮眼，卻是一顆顆不可缺少的螺絲釘，維繫社會的運作；今天是屬於所有偉大勞工的日子，他想藉由這個節日，向所有在崗位上努力打拚的勞工致敬。（編輯：蘇志宗）1110501

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族