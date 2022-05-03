台捐款在斯洛伐克成立烏克蘭難民幼兒園

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「烏克蘭-斯洛伐克倡議」主席維碧絲卡（前排左）與駐斯洛伐克代表李南陽（前排右）2日簽署援贈協議，斯洛伐克外交部危機處理司司長席蒙納克（後排左）等人到場見證。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年5月3日

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（中央社記者林育立柏林2日專電）駐斯洛伐克代表處今天與烏克蘭難民組織達成協議，台灣將捐贈15萬美元在斯洛伐克成立難民幼兒園。中歐國家斯洛伐克至今已湧入近40萬的烏克蘭難民。

駐斯洛伐克代表李南陽今天代表台灣政府，與援助烏克蘭難民的斯洛伐克民間組織「烏克蘭-斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initiative）簽署協議，台灣將援贈15萬美元（約合新台幣440萬元）成立難民兒童幼兒園，並協助烏克蘭難民融入當地社會。

此外，台灣請該組織轉贈烏克蘭敖德薩市（Odessa）6萬美元。

李南陽在援贈典禮表示，台灣人民長期面對極權威脅，對烏克蘭人民的處境感同身受，台灣願與民主國家站在一起，以實際行動持續支持烏克蘭。

「烏克蘭-斯洛伐克倡議」主席維碧斯卡（Ľudmila Verbická）表示，許多烏克蘭婦女和兒童被迫遠離家園，台灣提供的即時援助在這些難民心中點亮希望之光。她並與到場的烏克蘭難民一起用中文向台灣人民道謝。

斯洛伐克是烏克蘭的鄰國。根據聯合國難民署（UNHCR）統計，至今已有近40萬的烏克蘭難民湧入斯洛伐克，對總人口540萬的這個國家來說是不小的負擔。

斯洛伐克外交部危機處理司司長席蒙納克（Vladimír Šimoňák）也出席援贈典禮，感謝台灣提供的第二波善款60萬美元，協助斯洛伐克政府安置烏克蘭難民。（編輯：馮昭）1110503