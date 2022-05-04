沈榮津：綠電憑證已核發126萬張 相當於12.6億度電

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（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院副院長沈榮津今天表示，經濟部建置綠電交易平台，提供買賣雙方電力與憑證媒合服務，迄今憑證已核發126萬張，一張1000度，相當於12.6億度的綠電。

沈榮津今天出席「2022綠電交易高峰會」時致詞表示，因應2050淨零排放趨勢，大家都在探討如何淨零、供應鏈減碳，以及產業轉型等議題，台灣是出口導向國家，勢必要面對國際碳管制加嚴的挑戰，因此提前布局淨零轉型以符合國際趨勢、拓銷出口與掌握訂單。

他說，2050淨零排放是全球目標，同樣也是台灣目標，台灣已提出淨零排放路徑，短期會執行目前可行的減碳措施，致力減少能源使用與非能源使用的碳排放；中長期則預計要調整能源、產業結構與社會生活型態。

沈榮津表示，在這過程中，再生能源是台灣達成淨零轉型最重要的一環，依據初步藍圖，若欲達成全體電力供應去碳化，再生能源占比要達60%至70%才有機會實現。

他說，國際許多企業正在增加對使用再生能源的承諾，台灣也已經有17家企業加入承諾完全使用再生能源的RE100。

談到綠電自由交易，沈榮津表示，過去已完成電業法、再生能源發展條例等修正，並建立台灣再生能源憑證制度，經濟部也建置綠電交易平台，提供電力與憑證媒合服務，綠電供需雙方可以到平台買賣綠電。

他說，迄今綠電憑證已核發126萬張，一張1000度，相當於12.6億度的綠電。

沈榮津表示，因應綠電交易市場加溫，目前有22家綠電售電公司投入綠電媒合供需，一旦有更多綠電發電業、售電公司以及綠電需求者參與自由市場，將支持台灣再生能源發展的高度成長，以及產業綠色供應鏈的形成。

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他說，隨著綠電交易逐漸增加，各種多元商業模式將因應而生，例如綠電的租賃模式、零碳的綠色運輸等將陸續推動，都能讓企業與個人感受到，再生能源在因應氣候變遷與生活型態、經濟等各方面帶來的多樣性。

RE100是由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的企業及非營利機構自願性協同組織，加入的成員必須公開承諾在全球達成100%使用再生能源的目標及時程。（編輯：楊凱翔）1110504