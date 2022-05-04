傳IPEF架構將公布 經濟部、經貿辦：有機會首輪納入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）外傳美國最快本月將公布印太經濟架構（IPEF），經濟部政務次長陳正祺與行政院經貿辦談判代表徐崇欽今天在立院答詢時，被問到台灣是否有可能在首輪被納入，兩人都表示「有機會」，並強調正積極爭取中。

但有關台美雙邊貿易協定（BTA）的簽署時程，陳正祺坦言，「無法預估時間表，從條件來看，恐還需要一段時間」。因為美國國內民意對於是否要洽簽貿易協定，還沒有整合成功。

立法院外交及國防委員會4日邀請陳正祺、行政院經貿談判辦公室（OTN）談判代表徐崇欽、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、陸委會副主委李麗珍等人，專案報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」，並備質詢。

民進黨立委王定宇因辦公室主任確診，今天上午臨時改為線上質詢，他詢問台灣加入美國IPEF與洽簽台美BTA的時程，經濟部與政院經貿辦公室都表示，台灣有機會加入IPEF首輪名單。

外交部政務次長田中光答詢民進黨立委蔡適應時表示，美國IPEF包含供應鏈、基礎建設與能源、反貪腐與稅捐課徵、貿易等４大支柱，IPEF跟自由貿易協定不同，沒有把關稅或市場進入放進去，研判IPEF若非希望亞太地區全體成員參加，就是會根據議題個別參加，例如2、3個國家在一個議題裡。

不過，有關台美洽簽BTA的進度，經濟部與外交部都坦言，仍有一段路要走。

陳正祺表示，台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）是過度，終極目標是簽署BTA，「待美國國內民意氣氛成熟」，就能進入下一步，但就條件來看還要一段時間，因為美國國內對簽定任何貿易協定，民意還沒有整合成功。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部北美司長徐佑典答詢指出，美國政府尚未更新「貿易促進授權法」，因此目前美國貿易代表署（USTR）未獲授權重啟貿易協定談判，台灣在爭取過程中要說服美國，瞭解台灣在戰略利益上的重要性。

陳正祺表示，美國前總統川普政府願意簽署貿易協定，但首要對象是中國，對台灣沒有興趣，拜登總統比較願意跟盟友接觸合作，但拜登對於簽署貿易協定的態度相對保留，因此不能確定談判成功的時間表，不過從美國加強與台灣實質合作這點來看，台美從TIFA推進往BTA方向，「是在往正面方向發展」。（編輯：郭無患）1110504