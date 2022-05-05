原民健康法草案 立委盼政院版儘速送立院審查

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（中央社記者范正祥台北5日電）國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉及鄭天財今天召開記者會，呼籲行政院版「原住民族健康法草案」儘速送立法院審查，並盼朝野支持加速立法進程，以拓展和強化原住民族權利保障體系。

廖國棟指出，制定「原住民族健康法」，對於原住民族生命健康至關重要，朝野已有多位立委提出相關草案，包括他和鄭天財、孔文吉也都分別有提出草案，但是至今卻還遲遲未見行政院版草案送立法院審查，連帶影響整個法案審查進度。

孔文吉表示，制定「原住民族健康法」是總統蔡英文過去競選時提出的政見。立法院之前初審「原住民族健康法草案」時，因為行政院版本還沒有送來立法院併案審查，草案多數條文於初審過程不是保留就是遭到行政部門反對，進度延宕。

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鄭天財說，現行原住民族健康醫療保健措施，許多都還停留在早期台灣省政府時代制定推動。原住民族的健康不能等待，也不涉及意識形態，希望立法院繼續審查「原住民族健康法草案」，朝野立委不分黨派，共同支持加速完成此項立法。

本屆立法院社福及衛環委員會曾於2020年11月5日審查朝野立委所提「原住民族健康法草案」共7個版本，對於行政院版本尚未送到立法院審議，衛福部當時向立委說明，原住民相關法案彼此多所重疊，必須整體考量；立委版本要求設置專責單位或成立基金，這都與中央組織法及財政紀律法有所牴觸，必須進一步討論。（編輯：翟思嘉）1110505