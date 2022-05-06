4困境讓媽媽快樂不起來 立委盼政府正視並改善

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（中央社記者王揚宇台北6日電）母親節前夕，時代力量立委王婉諭等人今天召開記者會，盤點當前台灣媽媽快樂不起來的四大困境，包括高物價及高房價等，希望政府正視並提出改善措施，給媽媽們一個友善的育兒環境。

王婉諭今天與時代力量市議員參選人，在立法院召開記者會，提出當前台灣媽媽們快樂不起來的四大困境，包含高物價與高房價、兒虐案頻傳、兒少交安事故及停課居隔亂象。

王婉諭說，這2年不僅房價所得比屢創新高，房租也是節節高漲。買菜錢已經縮水，還要被漲房租，同時還得兼顧孩子的開銷和營養，如果政府的打炒房措施繼續不痛不癢，講再多的母親節快樂，也只會讓媽媽們覺得諷刺。

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此外，時力立委陳椒華上午召開記者會，針對虐嬰事件，呼籲完善產後護理之家評鑑制度。她說，可以透過修法途徑，例如修正護理機構評鑑辦法及護理人員法施行細則，將現行中央的評鑑制度以及地方的督導考核制度透明化，將評鑑結果公開在網路上。

陳椒華也主張修正兒童及少年福利與權益保障法，將兒虐機構督導不周的問題也一並納入裁罰範圍，產後護理之家同樣也有責任監督不適任的照護人員。（編輯：翟思嘉）1110506