高登快篩標案爭議 陳時中：國民黨來投標看看

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）高登環球生醫公司棄快篩標案，國民黨今天再提質疑並告發衛福部長陳時中瀆職。陳時中表示，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，就會知道要求很多。

國民黨團4日質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購。高登環球當晚發布聲明決定不參與投標。

衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，就會知道指揮中心的要求很多，不要只講風涼話，就以為人家都沒有在審。

陳時中重申這次快篩試劑投標規定，他說，投標議約時，廠商必須提供資格及試劑規格、EUA證明文件，提不出基本文件就是同不符合資格，即便符合資格，進口的快篩試劑也必須符合3大條件，包括取得台灣EUA、效期6個月以上、5月31日前可履約，只要上述所有條件交貨的快篩試劑，政府都會收購，不受公司規模、資本額影響。

他解釋，按照以往採購狀況，如果是限定一個購買總量，一旦有廠商沒有履約，就會損害其他有能力廠商的投標權益，也會造成公共利益損失。

不過，陳時中說，現在台灣快篩試劑大缺貨，因此這次並未限定購買總量，只要符合交貨規定的都可標，公司規模大小也不是這麼重要，因為無論一家公司標多少，都不影響其他公司供應，但為了避免有人來亂也訂有相當重的罰則。

此外，前衛生署長楊志良喊捐1000萬劑快篩試劑，外界好奇楊志良是否已提交專案進口申請。陳時中表示，已經收到申請，目前正請其補件。（編輯：管中維）1110506