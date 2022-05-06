更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300

高登快篩標案爭議 陳時中：國民黨來投標看看

2022/5/6 15:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）高登環球生醫公司棄快篩標案，國民黨今天再提質疑並告發衛福部長陳時中瀆職。陳時中表示，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，就會知道要求很多。

國民黨團4日質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購。高登環球當晚發布聲明決定不參與投標。

衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，就會知道指揮中心的要求很多，不要只講風涼話，就以為人家都沒有在審。

陳時中重申這次快篩試劑投標規定，他說，投標議約時，廠商必須提供資格及試劑規格、EUA證明文件，提不出基本文件就是同不符合資格，即便符合資格，進口的快篩試劑也必須符合3大條件，包括取得台灣EUA、效期6個月以上、5月31日前可履約，只要上述所有條件交貨的快篩試劑，政府都會收購，不受公司規模、資本額影響。

他解釋，按照以往採購狀況，如果是限定一個購買總量，一旦有廠商沒有履約，就會損害其他有能力廠商的投標權益，也會造成公共利益損失。

不過，陳時中說，現在台灣快篩試劑大缺貨，因此這次並未限定購買總量，只要符合交貨規定的都可標，公司規模大小也不是這麼重要，因為無論一家公司標多少，都不影響其他公司供應，但為了避免有人來亂也訂有相當重的罰則。

此外，前衛生署長楊志良喊捐1000萬劑快篩試劑，外界好奇楊志良是否已提交專案進口申請。陳時中表示，已經收到申請，目前正請其補件。（編輯：管中維）1110506

延伸閱讀
高登快篩標案爭議 藍委赴監察院告發陳時中瀆職國民黨團又提質疑 陳時中：高登未領標將再對外徵求
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀