藍批快篩採購涉綠金結構 柯建銘：勿亂扯

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北6日電）國民黨質疑高登資金合作方昶虹相關負責人林俊輝的親兄弟是民進黨立法院黨團總召柯建銘的顧問陳俊義，整起事件背後是「綠金關係網路」結構；柯建銘今晚表示，這件事與國會辦公室無關，請國民黨不要硬扯、亂扯。

疫情升溫，快篩試劑一劑難求。國民黨質疑，供應商之一的「高登環球生醫有限公司」不僅沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，質疑政府圖利特定廠商；高登4日發布聲明決定不參與投標。

國民黨晚間透過臉書表示，身為小吃店的「類生技」高登環球，以新台幣200萬元資本額，獲得1700萬劑、超過自身資本額800倍的16.5億元政府快篩大單，背後卻牽扯出曾經涉嫌2020年付不出62萬元遭裁定強制執行、2021年因口罩合約涉嫌詐欺、違反藥事法等種種爭議。

國民黨說，高登環球負責人劉緯澤下午出面受訪的一段真心話，提及「就算國民黨沒罵我，我還是做不出來」。這證明了民進黨兩天來對國民黨的甩鍋，純屬轉移焦點的抹黑，反而是衛福部的草率把關，讓根本不具備相關能力與資格的廠商「魚目混珠」跑進來。

國民黨說，揭開快篩採購廠商的面紗，讓人怵目驚心，背後是龐大的「綠金關係網路」結構，高登環球的資金合作方昶虹國際，相關負責人林俊輝的親兄弟是柯建銘的顧問陳俊義。請民進黨交出緊急採購會議紀錄，不要再閃躲快篩採購存在漏洞與爭議的事實。

柯建銘晚間表示，林俊輝曾任職媒體，與林俊輝因採訪關係認識，而陳俊義曾在選舉時幫忙，於2016年進入辦公室擔任助理，僅一年而已，2017年已離職，掛名辦公室顧問。這件事與國會辦公室無關，請國民黨不要硬扯、亂扯。

此外，民進黨發言人林靜儀晚間透過新聞稿表示，指揮中心早已多次說明所有快篩採購和投標細節，並強調只要可在期限內交貨、履約的廠商都能投標，衛福部、經濟部與相關公司也都做出說明與提出證據，呼籲國民黨不要為了誣陷圖利，又在扯防疫後腿。

「廠商若到時候真的無法交貨，你再來質疑會比較合理」，林靜儀說，廠商如果沒有辦法履約，都會有很重的罰則，但現在連審核都還沒開始，國民黨就在亂質疑圖利廠商，真的是邏輯錯亂。（編輯：林興盟）1110506