快篩標案惹議 國民黨團：請拿出採購會議紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案，風波持續，國民黨立法院黨團7日上午召開記者會，要求衛福部長陳時中將快篩採購的會議紀錄攤在陽光下說清楚；同時也要陳時中說明，是誰找高登的、有誰介入。中央社記者劉冠廷攝 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案，風波持續，國民黨立法院黨團今天表示，請衛福部長陳時中將快篩採購的會議紀錄攤在陽光下說清楚，檢調也一定要徹查。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團總召曾銘宗說，高登負責人劉緯澤6日說是衛福部主動找高登，他要問陳時中，是誰找高登的，這中間有誰介入，請出來說清楚。

曾銘宗也說，他要把「政治干預商業」這句話還給陳時中，到底是誰政治干預商業，高登分配到的劑量是1700萬劑，占總分配的32.3%，為什麼占這麼高，這一定是「政治干預商業」。

他說，國民黨團行文多天，要陳時中將快篩採購的會議紀錄拿出來，但就是不給，到時候可能又說沒有會議紀錄。請陳時中拿出會議紀錄，攤在陽光下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨團副書記長林思銘表示，衛福部竟然可以緊急授權一家資格非常有問題的公司，採買1700萬劑的快篩試劑，這絕對是有重大的弊端，絕對是圖利特定的廠商，希望檢調一定要徹查。

另一位國民黨副書記長鄭正鈐則說，陳時中說國民黨意見這麼多，可來投標看看，陳時中難道不知道國民黨是政治團體，不是公司，更不是醫材商，根本不可能參與這樣的商業行為；還是陳時中對高登邀標時也是如此輕率，完全不去了解背後狀態，讓人看出衛福部的不負責任。（編輯：黃瑞弘）1110507