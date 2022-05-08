八田與一追思會 賴副總統盼台日合作創雙贏

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副總統賴清德（圖）8日出席在烏山頭水庫舉辦的「八田與一技師逝世80週年追思紀念會」，致詞感念八田與一對台灣的水利貢獻。中央社記者楊思瑞攝 111年5月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）副總統賴清德今天出席在烏山頭水庫舉辦的「八田與一技師逝世80週年追思紀念會」，除感念八田與一對台灣水利貢獻，也肯定台日人民間的感情，希望雙方繼續合作創造雙贏。

行政院農業委員會農田水利署下午在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世80週年追思紀念會」，賴副總統出席參加追思儀式，並向八田與一雕像獻花致意，農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥，及八田與一遺族代表八田卓郎等人到場。

八田卓郎致詞表示，原本應是由八田與一的長孫八田修一代表家族成員參加追思會，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法來台，改由在台灣的家族代表出席，八田家族都很感念台灣各界每年舉辦的追思活動，也希望這份情誼長存，幫助提升台日雙方的友好關係。

賴副總統表示，八田與一打造烏山頭水庫與嘉南大圳，把嘉南平原從不毛之地變成重要糧倉，也使台灣能以農業為基礎推動工商業發展，時至今日，烏山頭水庫的水不只灌溉農田，還提供給科學園區廠商使用。

賴副總統指出，農委會已提出幾項新政策，包括要用政府預算構築水路，將烏山頭水庫灌溉範圍擴大，讓更多農民感受八田與一的貢獻，並以八田與一為師，在台灣構築百年農業建設，讓台灣農業發展得到進一步保障。

他說，烏山頭水庫的另一個功能是灌溉台日人民的心田，讓兩國邦誼更加穩固，未來農委會將結合台灣和日本社會，對八田與一做更多宣傳，讓更多人知道日本有一名偉大人物，在台灣做了很大的水利貢獻。

賴副總統指出，台灣農產品這兩年受中國打壓，使農民遭受損失，也是日本民眾幫忙購買鳳梨，現在還在陸續往日本銷售中，這是台日兩國人民感情深厚的印證。

他說，未來世界會受疫情、數位經濟興起、地緣政治變化及氣候變遷等因素影響，台灣若能與日本合作，一定能創造雙贏，希望大家把手牽得更緊，面對各種挑戰。 （編輯：黃世雅）1110508

副總統賴清德（前）8日出席在烏山頭水庫舉辦的「八田與一技師逝世80週年追思紀念會」，向八田與一雕像獻花致意。中央社記者楊思瑞攝 111年5月8日