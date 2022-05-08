藍質疑與高登事件有關 柯建銘：有證據就檢舉提告

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（中央社記者陳俊華台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，高登事件的資訊他和大家一樣，都是從媒體得知，國民黨如果有證據與他有關，趕快去檢舉提告就好，不用抹黑、口水影射，「否則亂講換我告你」。

國民黨質疑，高登資金合作方昶虹相關負責人林俊輝的親兄弟，是民進黨立法院黨團總召柯建銘的顧問陳俊義，整起事件背後是「綠金關係網路」結構。

柯建銘今天在臉書發文表示，「高登事件」他的資訊與所有人一樣都是從媒體得知，高登負責人他也不認識，昶虹公司負責人是過去跑立法院的記者、是舊識，其胞弟因2015年幫他助選，而當選後的2016年到2017年，只當一年助理、後為顧問，就是如此而已。

柯建銘說，國民黨以為抓到大尾、政治介入，根本是胡扯、扯遠了，見黑影就開槍，和抹黑羅氏快篩，扯上前民進黨立委蔡煌瑯如出一轍。

柯建銘指出，如果有證據與他有關，「趕快去檢舉提告就好了！不用抹黑、口水、影射，否則亂講換我告你」，遊戲規則公平，光明磊落一點。

另外，柯建銘表示，朝野已達共識，疫情下以不開臨時會為原則，5月底將休會，須與時間競賽，立法院該做的很多功課，有待朝野共同努力；把握最後3星期，完成法定義務與責任，才是朝野共同責任。

他說，預算部分，有民國111年度國營事業預算、紓困條例、預算延長案；人事同意權則有3位NCC委員、監察院副院長。

柯建銘指出，院會重大法案有台鐵公司化、促轉條例、權利回復條例、會計法、國安法、兩岸人民關係條例、精神衛生法、幼教及幼照法、性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例等；委員會須審理法案，包括氣候變遷因應法、醫師法、醫預法、行政院組改、公教退撫新制、犯罪被害權益保障法、平均地權條例、消防法。（編輯：林克倫）1110508