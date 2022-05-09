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疫情求外援？吳釗燮：指揮中心評估國內可處理

2022/5/9 12:11
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）台灣近期因疫情升溫導致快篩試劑缺貨等狀況，針對是否尋求相關外援，外交部長吳釗燮今天在立院答詢時表示，外交部有討論過相關議題，指揮中心評估目前尚不需要，台灣還有能力自行處理疫情。

民進黨立委羅致政詢問，是否有外國表達願意贈送快篩劑？吳釗燮表示，目前沒有任何國家主動提供快篩，各國了解台灣疫情狀況，且看到台灣的快篩訂單已持續在進來。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮、僑務委員會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣表示，台灣曾捐贈口罩給許多國家，如今台灣缺乏快篩試劑，外交部為何不向國際社會請求支援？

吳釗燮表示，相關問題有提出來討論過，指揮中心評估台灣目前還有能力自行處理疫情，未來若有任何需求，指揮中心將主動向外交部提出。

吳釗燮說，包括藥物需求等，外交部都問過指揮中心是否需要請求國際協助，得到的答覆是還不需要，還在國內能夠自行處理的程度，外交部將與指揮中心密切溝通。

對於英國「每日電訊報」（The Telegraph）警告台灣疫情將傷亡嚴重，吳釗燮表示，這只是全世界眾多媒體當中一家的聳動報導，台灣疫情狀況各國衛生專家都看到、都了解，台灣中重症只有0.25%，不是嚴重危機，其他國家都了解。（編輯：楊凱翔）1110509

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