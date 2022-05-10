休士頓駐處投書 盼台美談貿易協定擴大晶片合作

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）駐休士頓辦事處8日投書德州媒體表示，台灣晶片先進，台美關係深厚互信，使台灣成為美國半導體製造的可靠夥伴。若能洽談雙邊貿易協定，將有助台美半導體領域進一步合作。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文投書德州達拉斯晨報（Dallas Morning News），回應該報日前一篇討論美國半導體危機對美國經濟與國家安全重要性的社論。

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投書首先說明，世上約90%的先進晶片由台灣製造，台灣具備尖端的知識與經驗，加上台美關係深厚、互信，使台灣成為提升美國半導體製造能力的理想與可靠夥伴。去年5月，台灣晶片龍頭台積電宣布將斥資120億美元赴亞利桑那州設廠，目標於2024年以5奈米製程量產晶片。

投書指出，堅實的美台科技供應鏈夥伴關係是互惠互利目標，有助於區域與全球層面的經濟與安全。若能透過像是雙邊貿易協定（BTA）形式進行更深層次的整合，將有助於促進半導體領域的進一步合作與交流。（編輯：馮昭）1110510