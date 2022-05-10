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印太跨國會平台年會 挺台加入WHO

2022/5/10 19:00
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（中央社記者黃雅詩台北10日電）印太地區跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」今天以視訊方式舉行首屆年會，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）代表全體會員宣讀聯合宣言，向國際社會呼籲，台灣是全球公衛體系中不可或缺的重要夥伴，並敦促世衛組織（WHO）正視台灣參與相關會議、機制及活動的訴求。

福爾摩沙俱樂部（Formosa Club in the Indo-Pacific Region）去年5月成立，當時共計有17國、250名國會議員加入。經理念相近國家國會議員持續號召，目前已增至272名國會議員加入。俱樂部今天以「後疫情時期之印太區域醫衛合作：挑戰與展望」為主題舉辦視訊會議。

外交部發布新聞稿指出，外交部長吳釗燮以預錄影片致詞強調，「福爾摩沙俱樂部」是印太地區擁護自由、民主、人權理念的價值同盟，成員透過經驗分享，共同應對當前各項挑戰。

吳釗燮指出，台灣是國際社會可信賴的合作夥伴，未來將持續在「新南向政策」及「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下分享發展經驗。吳釗燮對於俱樂部成員支持台灣加入WHO等國際組織表達由衷感謝。

這次年會特別邀請前副總統陳建仁在會中進行專題演講。外交部表示，陳建仁以流行病學專業角度，透過大數據分析台灣防疫經驗、醫療應變系統，各國與會者都表示獲益良多，並期待印太各國持續就醫衛議題交流。

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外交部政務次長田中光在閉幕致詞時，再次感謝與會成員鼎力支持台灣參與國際組織，並表示台灣樂願深化與印太各國在供應鏈重組、5G通信技術、人工智能、電子商務及電動車等領域的合作，以促進後疫情時期的經貿復甦。鑒於近期俄烏情勢，田中光提醒全球民主國家必須團結一致，抵禦極權主義的擴張。

外交部表示，歡迎全球各國國會議員踴躍加入「福爾摩沙俱樂部」，力挺台灣參與各項國際組織，共同促進全球的健康、和平與繁榮。（編輯：謝佳珍）1110510

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